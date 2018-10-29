Калинин: расставание со Знарком получилось эмоциональным, на душе было тяжело

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин, который в предыдущем сезоне защищал цвета СКА, рассказал о работе с Олегом Знарком. В настоящий момент 55-летний специалист остаётся без работы.

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«Не было ли опасений, что с уходом Знарка из СКА и сборной у меня возникнут проблемы? Может быть, только чуть-чуть думал об этом. Не знаю, что сейчас происходит в Питере, но в прошлом сезоне в СКА я оказался, потому что Олег Валерьевич видел меня в команде».

В апреле Знарок официально ушёл с поста главного тренера сборной России, которую привёл к золотым медалям Олимпиады-2018. На чемпионат мира команду повёз Илья Воробьёв, который впоследствии возглавил и клуб из Санкт-Петербурга.

«Знаете, не мне рассуждать, почему Знарок пока так и не нашёл команды. Думаю, такой тренер не останется без работы. Может, он сам сейчас взял паузу, потому что прошлый сезон был очень тяжёлым в эмоциональном плане».

В розыгрыше Кубка Гагарина—2018 СКА завершил борьбу на стадии финала Западной конференции, уступив в шести матчах ЦСКА.

«После последней проигранной игры в Москве Знарок собрал всю команду. В СКА у нас была настоящая семья, суперкоманда. Такое нечасто бывает. Расставание получилось эмоциональным. Слёз не было, но всё-таки на душе было тяжело», — сказал Калинин.



Калинин, ставший олимпийским чемпионом Пхёнчхана, покинул стан питерских «армейцев» в августе 2018 года — его обменяли в ЦСКА на форварда Андрея Кузьменко.