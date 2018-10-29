Кожевников: «Слован» пил пиво, оно в Австрии хорошее, а вот наши готовились

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о матчах «Слована» со СКА и ЦСКА, которые прошли 26 и 28 октября в Вене. Московские «армейцы» обыграли клуб из Братиславы со счётом 9:0, а питерские – 7:0.

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«Понравились эти игры или нет — это надо спрашивать у австрийцев. Народ пришёл. В Австрии любят хоккей, правда, не в самой Вене, а на периферии. Я знаю, что там всегда полные дворцы. А продвинулись лига или нет — это надо спрашивать у австрийцев. Матчи выставляются, и это здорово для популяризации хоккея.



А что можно сказать о «Словане», раз он проиграл два матча с таким большим счётом? Наверно, они там пиво пили, а об игре не думали. Замысловатые счета: от ЦСКА девять пустили, а от СКА — семи. Наверное, пиво пили, а вот наши готовились. Словаки же любят пиво. Оно там хорошее, чувствуется, что они его попили.



Мог ли общий счёт 0:16 показать, что в лиге невысокая конкуренция? Я не думаю, что это играло роль, ведь люди шли на хоккей посмотреть. Но таких счетов я не понимаю. Такое ощущение, что «Слован» просто не играл», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.