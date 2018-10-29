Василевский: характер «Автомобилиста» стал залогом победы над «Спартаком»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Василевский прокомментировал тяжёлую победу над «Спартаком» (2:1 ОТ). Форвард стал автором результативного броска в овертайме, который позволил клубу из Екатеринбурга выиграть 22-й матч в сезоне из 23.



«Впечатления от матча? Выиграли – молодцы. В концовке матча игра шла до ошибки. Как всегда, стоит поблагодарить вратаря, который был на высоте. На мой взгляд, залогом успеха в игре со «Спартаком» стал характер. Мы продолжали бороться, несмотря ни на что, ложились под шайбу.

Кроме того хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион. Насколько мне известно, билетов не достать, посещаемость радует. Будем готовиться к следующей игре», — сказал Василевский в интервью клубному телевидению.