Александр Свитов отправлен в «Барс», он выйдет на лёд впервые за полгода

Сегодня, 29 октября, четыре игрока казанского «Ак Барса» сыграют за «Барс» в матче чемпионата ВХЛ – Кубка Шёлкового пути с ангарским «Ермаком», сообщает официальный сайт команды Зинэтулы Билялетдинова.



В заявку казанской команды внесены нападающие Александр Свитов и Владислав Кара, а также защитники Никита Лямкин и Роман Манухов.



Для Александра Свитова это будет первый официальный матч за шесть месяцев – форвард получил травму в финале Кубка Гагарина в апреле 2018 года. Капитан «Ак Барса» сыграет в ВХЛ на основании регламента КХЛ, согласно которому хоккеист с односторонним контрактом может быть направлен в команду ВХЛ на срок не более 21 дня с целью восстановления должных физических кондиций после исключения из списка травмированных.



Роман Манухов также не проводил официальных матчей с момента финальной серии Кубка Гагарина—2018. Владислав Кара за команду ВХЛ сыграет впервые в этом сезоне, а Никита Лямкин выйдет на лёд в составе «Барса» уже в третий раз. Дебютный матч за «Барс» сыграет Кирилл Зиновьев – племянник бывшего центрфорварда «Ак Барса» Сергея Зиновьева