Опубликованы составы на матч минского «Динамо» и «Амура»

Стали известны составы минского «Динамо» и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Лисовец — Хенкель, Буйницкий — С. Костицын — А. Костицын;

Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов;

Евенко, Литвинов — Волков — Когалев.



«Амур»:



Аликин (Кашик);

Воробьёв — Кузьмин, Файзуллин — Пьянов — Горшков;

Турбин — Корягин, Потехин — Филиппи — Зогорна;

Йордан — Журавлёв, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Кузнецов;

Попугаев — Александров, Дедунов — Рассказов — Руденков.



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