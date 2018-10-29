Стали известны составы минского «Динамо» и хабаровского «Амура» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Лисовец — Хенкель, Буйницкий — С. Костицын — А. Костицын;
Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов;
Евенко, Литвинов — Волков — Когалев.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Воробьёв — Кузьмин, Файзуллин — Пьянов — Горшков;
Турбин — Корягин, Потехин — Филиппи — Зогорна;
Йордан — Журавлёв, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Кузнецов;
Попугаев — Александров, Дедунов — Рассказов — Руденков.
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Опубликованы составы на матч минского «Динамо» и «Амура»