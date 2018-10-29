«Сент-Луис» вызвал Никиту Сошникова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» вызвал из фарм-клуба четверых хоккеистов, информирует официальный сайт «блюзменов». В основную команду «Сент-Луиса» вызваны вратарь Вилле Хуссо, защитник Карл Гуннарссон и нападающие Робби Фаббри и Никита Сошников.



В пяти играх за фарм-клуб россиянин отметился одной заброшенной шайбой.



Сошников перешёл в «Сент-Луис» в ходе прошедшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона-2017/18 за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира—2018, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.



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