Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Локомотив» — «Сочи»: в составе хозяев вновь отсутствует Денисенко

«Локомотив» — «Сочи»: в составе хозяев вновь отсутствует Денисенко
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 октября, начало игры — в 19:30 мск.

«Локомотив»:

Салак (Коновалов);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Осипов — Рафиков, Аверин — Апальков — Санников;
Кутузов — Аверин, Юртайкин — Алексеев — Картаев;
Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Красковский.

ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);
Рыков — Щитов, О`Делл — Росен — Архипов;
Йокипакка — Погоришный, Полунин — Коллинз — Мосалёв;
Овитю — Ю. Александров, Алтыбармакян — Точицкий — Шмелёв;
Д. Александров — Акмальдинов, Хлопотов — Будкин — Рахимуллин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент