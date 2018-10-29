«Локомотив» — «Сочи»: в составе хозяев вновь отсутствует Денисенко

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Осипов — Рафиков, Аверин — Апальков — Санников;
Кутузов — Аверин, Юртайкин — Алексеев — Картаев;
Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Красковский.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Рыков — Щитов, О`Делл — Росен — Архипов;
Йокипакка — Погоришный, Полунин — Коллинз — Мосалёв;
Овитю — Ю. Александров, Алтыбармакян — Точицкий — Шмелёв;
Д. Александров — Акмальдинов, Хлопотов — Будкин — Рахимуллин.
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