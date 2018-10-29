«Салават» — «Динамо» М: Тарасов провёл мощный силовой приём на Гиматове

В матче уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» (2:3 ОТ) мощный силовой приём провёл форвард команды гостей Даниил Тарасов. Во время борьбы у борта Тарасов мощным силовым приёмом встретил нападающего соперников Эдуарда Гиматова, который потом не сразу сумел подняться со льда.

Посмотреть видео силового приёма Тарасова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий уфимского коллектива Вячеслав Основин. «Динамо» быстро сравняло счёт благодаря точному броску Евгения Мозера. До конца периода соперники ещё раз обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Пётр Хохряков и Вячеслав Кулёмин. До овертайма больше голов зрители не увидели, а в дополнительное время победу гостям принёс гол Патрика Закриссона.