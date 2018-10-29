Юные российские следж-хоккеисты выступят на крупнейшем турнире в Канаде

2 ноября в Канаде стартует крупнейший традиционный международный турнир по следж-хоккею Cruisers Cup 2018. Представлять Россию на этих соревнованиях будет сборная команда Детской следж-хоккейной лиги.



Впервые наши юные следж-хоккеисты приняли участие в данном турнире в 2015 году, и тогда единственная на тот момент алексинская детско-юношеская команда «Ладога» стала бронзовым призером в Дивизионе B. Именно та поездка стала импульсом для развития детского следж-хоккея в России, и в этот раз бороться за звание сильнейшей детской команды по следж-хоккею будут ребята, представляющие уже шесть регионов России.



Возглавит нашу сборную Андрей Иванов, с 2012 по 2017 год входивший в состав тренерского штаба сборной России по следж-хоккею. За этот период национальная команда дважды становилась призером чемпионата мира, стала победителем чемпионата Европы и завоевала серебряные медали Паралимпийских игр — 2014.



Сегодня, 29 октября, на крытом катке семейного парка «Сказка» состоялись торжественные проводы сборной команды Детской следж-хоккейной лиги на турнир Cruisers Cup 2018.