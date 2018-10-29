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Крикунов: два очка сейчас нужнее «Динамо», чем «Салавату»

Крикунов: два очка сейчас нужнее «Динамо», чем «Салавату»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Сегодня в первом периоде нам пришлось очень тяжело, у «Салавата» было довольно много моментов, здесь Еременко хорошо сыграл, можно сказать подтащил. Потом игра более-менее выравнялась.

В овертайме нам, возможно, повезло из-за спаренных игр, «Салавату» было тяжелее играть, чем нам. Благодарен ребятам за то, что доиграли эту игру до конца, смогли вырвать два очка, которые нам нужнее, чем «Салавату», — передает слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме
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