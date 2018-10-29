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Цулыгин — о фоле на Гиматове: у нас многих специалистов нельзя обсуждать

Цулыгин — о фоле на Гиматове: у нас многих специалистов нельзя обсуждать
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями от матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«В первую очередь хочется сказать, что это очко мы завоевали при таком сложном графике, боролись, играли, создавали моменты. Единственное, проиграли из-за своих глупых ошибок, но их, наверное, можно объяснить тем, что ребята устали, на этом фоне концентрация чуть-чуть потерялась.

Присутствие главы республики? Мы всегда хотим побеждать, особенно когда наше руководство присутствует на хоккее, но, к сожалению, сегодня не смогли выиграть. Играли, бились, взяли очко.

Нарушение на Гиматове? Мне сказать нечего, у нас много специалистов, которых нельзя обсуждать», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме
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