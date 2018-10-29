Даути: у «Лос-Анджелеса» проскакивают мысли о страхе игры в большинстве

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением о неудачной игре команды в большинстве. «Короли» реализуют только 12,3 % попыток численного преимущества.



«Не хочу говорить, что боимся играть в большинстве, но у нас явно проскальзывают мысли на эту тему. Даже я выхожу на лед и думаю: „Если сейчас не забьем, это провал“. Обычно лишнего игрока реализуют в 20-25% случаев, то есть не обязательно каждый раз забивать, но обязательно хотя бы чувствовать, что мог забить. У нас этого нет. Нужно не мудрить, а действовать проще. Бросать по воротам и идти на добивание», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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