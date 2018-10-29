«Динамо» Мн — «Амур»: Энрота заменили после четырёх пропущенных шайб

Во втором периоде матча минского «Динамо» с хабаровским «Амуром» команда хозяев решила провести замену вратаря. На 35-й минуте голкипер Юнас Энрот покинул ворота после четырёх пропущенных шайб, вместо шведа вышел Михаил Карнаухов.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 5:1 в пользу команды Николая Борщевского.

Посмотреть видео четвёртой пропущенной Энротом шайбы также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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