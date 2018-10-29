Басков: не готов во всем винить Дуайера и махать шашкой

Новый генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о работе главного тренера Горди Дуайера. Напомним, белорусский клуб потерпел десять поражений подряд.



«Не готов во всем винить Горди Дуайера. За результат отвечает вся команда, а не один человек, поэтому считаю, что нужно глубже вникнуть в проблему, чтобы все верно оценить.



Не стоит сразу махать шашкой. Первые решения, которые приходят на ум, я называю ленивыми. Они принимаются без глубокого анализа ситуации. Я сторонник проактивных решений.



Что касается состава, то сразу же видны две проблемные позиции. Во-первых, у нас не хватает мощного центрфорварда, из-за чего в этой роли часто вынуждены выступать фланговые хоккеисты. Во-вторых, в команде нет ни одного праворукого защитника. Я попросил селекционный отдел к среде предложить мне кандидатуры потенциальных усилений на эти позиции», — цитирует специалиста Tut.