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«Локомотив» проиграл «Сочи» в Ярославле

«Локомотив» проиграл «Сочи» в Ярославле
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл хоккейному клубу «Сочи», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Дмитрия Квартальнова потерпела второе поражение в последних десяти матчах.

Счёт был открыт на шестой минуте игры, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды хозяев Якуб Накладал. Во втором периоде гости сравняли счёт благодаря точному броску Сергей Шмелёва. На 41-й минуте гости вырвались вперёд, гол в свой актив записал Егор Рыков. Штурм «железнодорожников» в концовке не принёс хозяевам успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Накладал (Контиола, Афанасьев) – 05:33 (5x5), 1:1 – Шмелёв (Точицкий) – 25:49 (5x5), 1:2 – Рыков (Архипов, Росен) – 40:47 (5x5)

Посмотреть видео с забитыми голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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