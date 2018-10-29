«Локомотив» проиграл «Сочи» в Ярославле

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл хоккейному клубу «Сочи», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Дмитрия Квартальнова потерпела второе поражение в последних десяти матчах.



Счёт был открыт на шестой минуте игры, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник команды хозяев Якуб Накладал. Во втором периоде гости сравняли счёт благодаря точному броску Сергей Шмелёва. На 41-й минуте гости вырвались вперёд, гол в свой актив записал Егор Рыков. Штурм «железнодорожников» в концовке не принёс хозяевам успеха.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19