ВХЛ: Александр Свитов оформил дубль за «Барс» в первой игре после травмы

Казанский клуб «Барс» на домашней площадке уступил ангарскому «Ермаку» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Двумя заброшенными шайбами за казанский клуб отметился нападающий Александр Свитов, отправленный в ВХЛ из «Ак Барса».



У Александра Свитова был первый официальный матч за шесть месяцев – форвард получил травму в финале Кубка Гагарина в апреле 2018 года. Капитан «Ак Барса» сыграл в ВХЛ на основании регламента КХЛ, согласно которому хоккеист с односторонним контрактом может быть направлен в команду ВХЛ на срок не более 21 дня с целью восстановления должных физических кондиций после исключения из списка травмированных.



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