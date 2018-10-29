Свитов: соскучился по хоккею за полгода, но ВХЛ — лига для молодых

Нападающий Александр Свитов прокомментировал первый за полгода официальный матч. Форвард, отправленный в клуб ВХЛ «Барс» для получения игровой практики, сделал дубль во встрече с «Ермаком» (2:3 Б).



«Соскучился по хоккею, конечно, тренировался с августа. Играть всегда интересно, на любом уровне.



Как мне ВХЛ? Наверное, она скорее для молодых, которые стоят на пороге первых команд, и для тех ребят, кто не пробился в КХЛ. У «Ермака» есть игроки с руками, головой, катанием – неплохой уровень.



Когда меня можно будет увидеть на льду, пока не знаю, будет ещё один матч в «Барсе», даст бог, всё нормально пойдёт и начну с командой работать.



Выезд в Нижнекамск? Об этом лучше у тренерского штаба узнать. Сегодня я нормально отыграл, вроде бы дискомфорта никакого не было. Тяжеловато только: первая игра, хоккейного ритма ещё нет. На моей позиции сейчас тяжеловато будет ещё, но это преодолеем", — цитирует форварда официальный сайт „Ак Барса“.