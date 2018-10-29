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С. Зубов: «Локомотив» — быстрая команда, стартовый натиск был тяжёлым

С. Зубов: «Локомотив» — быстрая команда, стартовый натиск был тяжёлым
Хоккей / КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Локомотивом» (2:1).

«Рады, что удалось взять два очка в начале выездной серии. Стартовый натиск был тяжёлым, молодцы, что не дрогнули после первого гола. Ждали своих моментов, знали, что их будет немного. В конце все пластались, молодцы, команду — с победой.

Удивила ли не самая скоростная игра «Локомотива»? «Локомотив» всё равно быстрая команда. Мы уделяли внимание тому, что будет много давления, бросков, и постарались подчистить наш пятак. Сегодня это получилось», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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