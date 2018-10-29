Квартальнов: форварды «Локомотива» перекуривают, бросают в живот вратарю

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение (1:2) в матче с ХК «Сочи».



«Практически нет голов в домашней серии, это слишком много для нас. У нас нападающие перекуривают. Вроде и были выходные, но нет нерва. Нам нужны такие голы, как сегодня у соперника был второй, такой мусорный. Много пустых бросков, в живот вратарю. Надо с нервом под воротами находиться. Будем над этим работать.



Почему после первого периода игра переворачивается? Идёт натиск, забили гол, но я не увидел реальных моментов, отскоков. У нас нет добивания, соперник всё подбирает. Идёт бросок, отбивается в угол, и погнали по углам. Надо проще играть, «съедать» добивание раньше.



Почему не играл Кронвалль? Дали отдохнуть, как и многим другим. Итог домашней серии? Она была неплохой, но где-то нам фартило, а сегодня фарт мы не заслужили своей работой. У нас мало голов, и нападающим надо подумать, ведь проблема в них», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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