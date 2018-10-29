Бугнер: игры НХЛ в Финляндии разбавляют рутину, но это не только для веселья

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер поделился мнением о вынесенных матчах НХЛ в Финляндии.



«Это разбавляет рутину. Мы боролись за победу практически в каждом матче. Лидировали мы или проигрывали, упускали преимущество или догоняли, овертаймы или буллиты… Старт у нас получился достаточно диким. У нас всего две победы, но реально могло быть четыре или пять. Мы играли достаточно хорошо.



Мы способны выйти на другой уровень игры. Думаю, можем это сделать в матче с „Виннипег Джетс“. Против этой команды нельзя быть неготовыми. Будем надеяться, игра с таким хорошим соперником позволит нам выложиться на полную. В этих играх мы хотим набрать очки. Эта поездка происходит не только для веселья и сплачиваемости», — цитирует тренера официальный сайт лиги.