Пьянов: «Амур» — опытные ребята в плане перелётов, на запад легче лететь

Нападающий «Амура» Валентин Пьянов поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (6:3).



«Хорошо начали игру, контролировали ход всего матча, смогли реализовать большинство. Считаю, счёт по игре. Мы хотели забить побольше шайб, где-то не везло, сегодня нас прорвало. Моей тройке есть над чем работать, не всё получается. У меня хорошие партнеры, общаемся с ребята и вне льда, и на льду. Рад играть вместе с ними, быстро нашли общий язык. Смена часовых поясов? Мы опытные ребята в этом плане. На запад легче лететь, чем обратно в Хабаровск. Мы сюда прилетели играть в хоккей, нас это волнует больше.



Чего не хватает для попадания в заветную восьмёрку? Тяжело сказать. Нужно подтянуть большинство, больше бросать, почувствовать уверенность, без неё нет игры и результата. Уже настраиваемся на игру в Подольске, постараемся показать там также хорошую игру», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.