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«Калгари» прервал безвыигрышную серию, обыграв «Торонто»

«Калгари» прервал безвыигрышную серию, обыграв «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Кагари Флэймз» — 1:3.

Первые два периода вышли безголевыми, а счёт был открыт лишь на 46-й минуте – Шон Монахан, реализовав большинство, вывел гостей вперёд. Уже через 55 секунд Элиас Линдхольм увеличил преимущество «огоньков», но Назем Кадри вернул хозяев в игру. Точку в матче поставил нападающий «Калгари» Михаэль Фролик, забив в пустые ворота.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 18 минут и 49 секунд, за которые отметился одним силовым приёмом. Его одноклубник и соотечественник Игорь Ожиганов сыграл 12.12 и однажды бросил в створ.

«Калгари» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию, набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (16) – первый на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 3
0:0, 0:0, 1:3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Монахан (Линдхольм, Джордано) – 45:39 (5x4), 0:2 – Линдхольм (Годро, Монахан) – 46:34 (5x5), 1:2 – Кадри (Марнер, Рилли) – 56:07 (5x4), 1:3 – Фролик – 59:54 (en)
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