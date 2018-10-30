«Калгари» прервал безвыигрышную серию, обыграв «Торонто»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Кагари Флэймз» — 1:3.

Первые два периода вышли безголевыми, а счёт был открыт лишь на 46-й минуте – Шон Монахан, реализовав большинство, вывел гостей вперёд. Уже через 55 секунд Элиас Линдхольм увеличил преимущество «огоньков», но Назем Кадри вернул хозяев в игру. Точку в матче поставил нападающий «Калгари» Михаэль Фролик, забив в пустые ворота.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 18 минут и 49 секунд, за которые отметился одним силовым приёмом. Его одноклубник и соотечественник Игорь Ожиганов сыграл 12.12 и однажды бросил в створ.

«Калгари» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию, набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (16) – первый на Востоке.