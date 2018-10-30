«Ванкувер» прервал пятиматчевую победную серию «Миннесоты», у Голдобина передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал уверенную победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Счёт в матче на пятой минуте открыл нападающий хозяев Маркус Гранлунд, но через 35 секунд Джордан Гринвей восстановил равновесие. Во втором периоде «Ванкувер» выстрелил дуплетом – отличились Джейк Витртанен и новичок Элиас Петтерссон. Райан Сутер сократил отставание, на что «Кэнакс» ответили ещё двумя голами в третьем игровом отрезке – Петтерссон оформил дубль, а Бен Хаттон поразил пустые ворота.

Российский нападающий хозяев Николай Голдобин провёл на льду 11 минут 57 секунд (3.51 в большинстве), за которые отметился одной результативной передачей.

«Ванкувер» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Дикари» (14) прервали пятиматчевую победную серию, они – шестые.