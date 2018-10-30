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«Ванкувер» прервал пятиматчевую победную серию «Миннесоты», у Голдобина передача

«Ванкувер» прервал пятиматчевую победную серию «Миннесоты», у Голдобина передача
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал уверенную победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Счёт в матче на пятой минуте открыл нападающий хозяев Маркус Гранлунд, но через 35 секунд Джордан Гринвей восстановил равновесие. Во втором периоде «Ванкувер» выстрелил дуплетом – отличились Джейк Витртанен и новичок Элиас Петтерссон. Райан Сутер сократил отставание, на что «Кэнакс» ответили ещё двумя голами в третьем игровом отрезке – Петтерссон оформил дубль, а Бен Хаттон поразил пустые ворота.

Российский нападающий хозяев Николай Голдобин провёл на льду 11 минут 57 секунд (3.51 в большинстве), за которые отметился одной результативной передачей.

«Ванкувер» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Дикари» (14) прервали пятиматчевую победную серию, они – шестые.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 2
1:1, 2:1, 2:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Гранлунд (Хорват) – 07:17 (5x5), 1:1 – Гринвей (Сперджен, Койл) – 07:52 (5x5), 2:1 – Виртанен (Бьега) – 25:15 (5x4), 3:1 – Петтерссон (Дель Зотто, Голдобин) – 26:51 (5x5), 3:2 – Сутер (Гранлунд, Цукер) – 34:37 (5x4), 4:2 – Петтерссон (Бёзер) – 46:29 (5x5), 5:2 – Хаттон (Руссель) – 59:20 (en)
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