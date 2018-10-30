19-летний Элиас Петтерссон повторил достижение Евгения Малкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома одержал уверенную победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

19-летний новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон оформил дубль в матче с «Уайлд». Таким образом после семи матчей сезона на его счету уже семь заброшенных шайб. Шведский нападающий стал восьмым игроком в современной эре НХЛ, кому удалось забить семь голов за первые семь матчей за карьеру в лиге. Одним из таких игроков в сезоне-2005/06 стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Последним подобное достижение оформлял нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл (сезон-2013/14).

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.