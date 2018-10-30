Марк Боровецки дисквалифицирован НХЛ во второй раз за одну неделю

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Боровецки дисквалифицирован на три матча, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Канадский защитник в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) неправильно атаковал форварда «рыцарей» Коди Икина, за что заработал удаление до конца матча.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что это была первая игра для Боровецки после отбытия им предыдущей дисквалификации. Канадский защитник в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (игра состоялась 24 октября) ударил локтем по лицу защитника «мишек» Урхо Вааканайнена. После матча с «Бостоном» Марку была выписана одноматчевая дисквалификация. Таким образом, Боровецки дисквалифицирован лигой во второй раз в течение одной недели.