Итоги дня НХЛ для россиян: Голдобин прервал 10-матчевую серию без очков

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в двух матчах которого приняли участие трое россиян.
Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 11 минут 57 секунд (3.51 в большинстве), за которые отметился одной результативной передачей. Николай прервал 10-матчевую серию без набранных очков. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 18 минут и 49 секунд, за которые отметился одним силовым приёмом. Его одноклубник и соотечественник Игорь Ожиганов сыграл 12.12 и однажды бросил в створ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11.57
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|18.49
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|12.12