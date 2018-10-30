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Итоги дня НХЛ для россиян: Голдобин прервал 10-матчевую серию без очков

Итоги дня НХЛ для россиян: Голдобин прервал 10-матчевую серию без очков
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в двух матчах которого приняли участие трое россиян.

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 11 минут 57 секунд (3.51 в большинстве), за которые отметился одной результативной передачей. Николай прервал 10-матчевую серию без набранных очков. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 18 минут и 49 секунд, за которые отметился одним силовым приёмом. Его одноклубник и соотечественник Игорь Ожиганов сыграл 12.12 и однажды бросил в створ.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Голдобин (н)«Ванкувер»0+100000-11.57
Зайцев (з)«Торонто»0+000011-18.49
Ожиганов (з)«Торонто»0+000110-12.12
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