Итоги дня НХЛ для россиян: Голдобин прервал 10-матчевую серию без очков

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в двух матчах которого приняли участие трое россиян.

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 11 минут 57 секунд (3.51 в большинстве), за которые отметился одной результативной передачей. Николай прервал 10-матчевую серию без набранных очков. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 18 минут и 49 секунд, за которые отметился одним силовым приёмом. Его одноклубник и соотечественник Игорь Ожиганов сыграл 12.12 и однажды бросил в створ.