Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Первой звездой стал шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, оформивший дубль в поединке с «Миннесотой Уайлд» (5:2). Шведский нападающий стал восьмым игроком в современной эре НХЛ, кому удалось забить семь голов за первые семь матчей за карьеру в лиге. Одним из таких игроков в сезоне-2005/06 стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Второй звездой стал голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит, отразивший 24 броска в матче в «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1).

Замкнул тройку лучших шведский форвард «огоньков» Элиас Линдхольм, набравший 2 (1+1) очка в игре с «кленовыми листьями».