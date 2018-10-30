Официальное заявление «Спартака» насчёт информации о переговорах со Знарком

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о начале переговоров клубом с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о переговорах с Олегом Знарком ХК «Спартак» официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Никаких предметных переговоров с экс-главным тренером сборной России клуб не вёл, в связи с чем фигурировавшая в тексте сумма гонорара специалисту является плодом фантазии журналиста, опубликовавшего данную информацию.

Мы с большим уважением относимся к Олегу Знарку, доказавшему свою тренерскую состоятельность в работе на клубном уровне и в национальной сборной, и считаем данную публикацию некорректной и неэтичной. В настоящее время «Спартак» работает под руководством тренерского штаба в составе Алексея Жамнова, Игоря Уланова и Максима Соловьёва. До перерыва в регулярном чемпионате КХЛ никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется», — сообщается в официальном заявлении.

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