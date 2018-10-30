Токранов помещён в список травмированных, Редлихс выбыл до конца «регулярки»

Ряд клубов поместил игроков в список травмированных, информирует Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе.

Защитник СКА Василий Токранов не сможет помочь команде Ильи Воробьёва до 12 ноября, защитник «Куньлунь Ред Стар» Кришьянис Редлихс выбыл из строя до конца регулярного чемпионата. «Трактор» подтвердил перевод в лазарет Пола Щехуры и Евгения Рясенского. Оба игрока пропустят по месяцу.

29-летний Токранов в сезоне-2018/19 сыграл 12 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+4».

37-летний Редлихс, пополнивший состав «драконов» по ходу сезона, успел провести за команду Юсси Таполы шесть матчей и не смог разжиться очками.

32-летний Щехура в нынешнем сезоне забросил семь шайб и сделал одну результативную передачу в 18 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-7».



31-летний Рясенский не сумел набрать очки в 20 играх при полезности «-5» и восьми штрафных минутах.