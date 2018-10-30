Агент Знарка: против тренера продолжается использование непроверенной информации

Представитель и агент заслуженного тренера России Олега Знарка Пётр Приходько прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с московским «Спартаком».

«Информация не соответствует действительности. Ни Олег Валерьевич Знарок, ни его представители переговоров со «Спартаком» не вели. Продолжается использование непроверенной информации против заслуженного тренера России», — сказал Приходько «Чемпионату».

В настоящее время «Спартак» работает под руководством тренерского штаба в составе Алексея Жамнова, Игоря Уланова и Максима Соловьёва. До перерыва в регулярном чемпионате КХЛ, согласно официальному заявлению пресс-службы красно-белых, никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется.