Пулккинен — о серии поражений: я никогда не был в такой ситуации, это очень злит

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился впечатлениями от проигрыша со счётом 3:6 в матче с хабаровским «Амуром». Поражение стало 11-м подряд, сто стало новым антирекордом минчан.

«Мы совершали очень много ошибок, небрежно обращались с шайбой, действовали слишком мягко… Мы очень много работаем, усердно тренируемся, много внимания уделяем различным мелочам. Но это всё нарастает снежным комом, и остановить процесс трудно. Но мы должны как-то остановить, должны найти верный путь. Не знаю как, но нужно сделать это как можно быстрее.



Сначала зашёл тренер, потом мы собрались игроками. Решали, как выбраться из сложившейся ситуации. Очень многое мы делаем неправильно. Нужно искать что-то позитивное, что-то хорошее, от чего можно оттолкнуться. Позитива практически нет, но мы должны оставаться вместе, быть командой, быть «Динамо».



Конечно, когда побеждаешь, атмосфера куда лучше. Победы, как и поражения, — это привычки. Мы отвыкли от радостных эмоций, однако очень хотим вновь их ощутить.



Я никогда не был в такой ситуации, когда идут 11 поражений подряд. Думаю, что и никто из нас не был. Это расстраивает и одновременно очень злит. Каждому из нас нужно посмотреть в зеркало и найти там причину. Мы все должны стать лучше», — цитирует Пулккинена официальный сайт клуба.