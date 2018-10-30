Новосибирск получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на арену под МЧМ

Новосибирск получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ледовой арены под МЧМ-2023 в течение трёх лет, сообщил на совещании в Новосибирске первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков.

«На федеральном уровне есть полная поддержка проведения этого чемпионата. На прошлой неделе в Госдуме принят в первом чтении проект федерального закона о бюджете на 2019-2021 годы, и в федеральном бюджете заложены средства на строительство новой ледовой арены: 300 млн рублей — в 2019 году, 1,4 млрд рублей — в 2020-м, 1,8 млрд рублей — в 2021 году. Этих средств достаточно, чтобы на самом высоком уровне подготовить ледовую арену», — сказал Жуков.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что проект строительства арены вошёл в Главгосэкспертизу 25 октября, а уже 20 ноября госэкспертиза должна быть готова.



Ожидается, что активные работы по строительству ледовой арены на берегу Оби начнутся в марте-апреле 2019 года.



Губернатор Андрей Травников уверен, что вся необходимая инфраструктура для проведения МЧМ будет готова к началу 2022 года.