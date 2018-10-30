Фазель: убеждён, что в Новосибирске будут созданы все условия для МЧМ-2023

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность, что в Новосибирске на МЧМ-2023 будут созданы все условия.

«Чемпионат мира станет отличной спортивной возможностью для многих молодых парней, которые смогут почувствовать атмосферу соревнований в Новосибирске. Я убеждён, что для этого в городе будут созданы все условия, ведь спорт в первую очередь должен служить объединению всех нас», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что Новосибирск получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ледовой арены под МЧМ-2023 в течение трёх лет. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, в какую сумму обойдётся городу общая подготовка к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.