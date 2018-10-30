Таварес — о травме Мэттьюса: остальные должны понимать, что у них появился шанс

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал, как команда будет обходиться без своей главной звезды Остона Мэттьюса, который выбыл из строя минимум на месяц.

«Это шанс для всех. Когда в команде играет один из лучших хоккеистов лиги и он получает травму, остальные должны понимать, что у них появился шанс проявить себя. Он очень техничен, и в нашем случае речь не должна идти о том, чтобы кто-то один заменил его. Всё начинается с таких игроков, как я, и дальше по списку. У ребят будет больше игрового времени, и они должны этим воспользоваться, стать ключевыми игроками, решать исход матчей. Для побед нужна глубина состава. Должны заявить о себе другие ребята. Травмы — часть хоккея. Я считаю, что у нас с глубиной состава всё в порядке и мы справимся», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.