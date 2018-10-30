Обладатель Кубка Стэнли Стольберг заменит Верстига в «Авангарде»

Как стало известно «Чемпионату», шведский нападающий Виктор Стольберг заменит Криса Верстига в «Авангарде». Канадский нападающий покинет омский клуб по семейным обстоятельствам.

32-летний Стольберг начал этот сезон в швейцарском «Цуге», где забросил три шайбы и сделал две результативные передачи в семи матчах регулярного чемпионата.

Высшим достижением в карьере опытного форварда является победа в Кубке Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего в североамериканской лиге Виктор провёл 548 матчей и набрал 179 (84+95) очков при показателе полезности «-16». Помимо «ястребов» уроженец Гётеборга защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз».

В локаутный сезон-2012/13 Стольберг сыграл 14 матчей в КХЛ за «Атлант» и отметился 10 (3+7) баллами. Также в 2018 году Виктор принял участие в Олимпийских играх.