Кудашов и Никитин не поедут на Кубок Карьяла из-за занятости в клубах

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла. Тренеры Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на турнир из-за занятости в клубах.

Напомним, что Никитин является главным тренером ЦСКА, а Кудашов входит в тренерский штаб Ильи Воробьёва в СКА.

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов.

С 8 по 11 ноября в Хельсинки пройдёт первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Карьяла по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск). Россия — Финляндия.

10 ноября, 14:00. Швеция – Россия.

11 ноября, 14:30. Чехия – Россия.

В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.