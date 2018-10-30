Кудашов — о матче с «Куньлунем»: решили сыграть тем же составом, что и в Вене

Тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о подготовке санкт-петербургской команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».

«Изменения в составе после матча в Вене? Именно сегодня не будет, решили сыграть тем же составом. Команда в нормальном состоянии, был день для восстановления. Прилетели из Вены поздно, поэтому вчерашний день посвятили восстановлению после перелёта и выездной серии. От «Куньлуня» ждём быстрой игры, сейчас все команды стараются играть в агрессивный хоккей. В то же время столкнёмся с плотной обороной, которую, как правило, здесь, в Санкт-Петербурге проповедуют команды, приезжающие играть в Ледовый.

Как команда готова функционально? Думаю, уже нет смысла даже спрашивать об этом. Игры идут через день-два дома и на выезде, поэтому команда находится в рабочем режиме, функциональное состояние нормальное, готовимся к сегодняшней игре», — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.