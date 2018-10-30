Басков: Знарок тоже проигрывал много матчей с «Динамо», шансы у Минска есть

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о желании команды попасть в плей-офф Кубка Гагарина, несмотря на неудачную серию из 11 подряд поражений.



«Пока есть математические шансы на выход в плей-офф, будем до последнего в это верить. История КХЛ знает такие примеры. Например, во времена Знарка московское „Динамо“ проигрывало много игр подряд, а в итоге команда вышла в плей-офф и стала чемпионом. Сегодняшняя ситуация очень сложная. Но наши хоккеисты — бойцы и профессионалы. Не думаю, что они просто сложат руки и перестанут бороться. Мы на это не настроены», — рассказал Басков в эфире телеканала «Беларусь 1».



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19