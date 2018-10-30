10 игроков из КХЛ вошли в состав Чехии на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной Чехии на Кубок Карьяла, информирует Hokej. cz. Турнир пройдёт с 8 по 11 ноября в Хельсинки. По традиции в соревновании также примут участие сборные России, Финляндии и Швеции.



Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист»), Патрик Бартошак («Витковице»), Шимон Грубец («Оцелари»).



Защитники: Якуб Накладал («Локомотив»), Ян Коларж, Михал Йордан (оба — «Амур), Войтех Мозик («Витязь»), Якуб Крейчик («Лукко»), Ян Косталек, Томаш Павелка (оба — «Спарта»), Пётр Заморски («Маунтфилд»), Ян Стенцель («Комета»).



Форварды: Иржи Секач («Ак Барс»), Робин Ганзл («Спартак»), Михал Ржепик, Рудольф Червены (оба — «Слован»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роберт Коусал («Брюнэс»), Роман Горак («Векшё»), Иржи Новотны, Доминик Кубалик (оба — «Амбри-Пиотта»), Давид Томасек («Ювяскюля»), Гинек Зогорна («Лахти»), Радан Ленц («Либерец»), Радим Зогорна («Комета»), Радован Павлик («Маунтфилд»), Патрик Здракал («Витковице»).