Скудра — о Баранцеве в сборной России: он результативен и с хорошим броском

Бывший главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.



«Денис Баранцев в прошлом году уже был одним из ведущих защитников «Торпедо». Он к нам перешёл из московского «Динамо», которому оказался не нужен. Баранцев умеет и любит играть в большинстве, он результативен, уже в прошлом сезоне, повторюсь, он давал о себе знать и здорово себя зарекомендовал. Здорово, что его позвали в сборную, это заслуженно. У нас не так много атакующих защитников. Денис – игрок двустороннего плана, с хорошим броском.



В целом состав сборной России боевой, довольно много мастеровитых игроков, есть яркие исполнители, а есть ребята, способные сыграть в силовой хоккей. Хочу отметить быстроту состава, все хоккеисты мобильные, умеют действовать на высоких скоростях. Однозначно состав боевой! С такими хоккеистами можно решать самые высокие задачи, хотя по отношению к Евротуру турнирные задачи не так важны, нужно просмотреть кандидатов.



Отсутствие Гусева и Дацюка? Гусев – ведущий молодой хоккеист страны, на первый этап Евротура его и Дацюка не было смысла звать. Но опыта хватает и без Дацюка. Есть Локтионов, Телегин. Это люди, поигравшие на больших международных турнирах. Они и в раздевалке могут партнёров подбодрить, и на льду стать лидерами. Состав сборной России на Кубок Карьяла грамотный, при этом ярких хоккеистов хватает», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла—2018