Михайлов: сокращение представителей СКА и ЦСКА в сборной пойдёт на пользу

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.



«Это выбор тренера, не всех олимпийских чемпионов позвали под флаги сборной, некоторым дали отдохнуть, чтобы дать возможность просмотреть новичков, которые сейчас показывают неплохой хоккей в играх КХЛ. Пригласили тех, кто сейчас на слуху и на виду специалистов. Видимо, есть причины, почему не позвали Гусева. «Армейцы» уже доказали, что это игроки национальной сборной. А почему одних взяли, а других нет – дело тренеров. Нет же смысла везти на эти игры Дацюка, пусть человек отдыхает. Если бы он был нужен как лидер, его бы взяли.



Не взяли Бобкова, Бурдасова? Тренерский штаб сделал выбор, видимо, основывались не только на выступлении, но приглашали под тактику. Может быть, и стоило взять Бобкова, он действительно играет надёжно. Мы можем только после Кубка Карьяла сказать, насколько правильным был подбор игроков.



То, что в этой сборной по сравнению с прошлым сезоном стало меньше представителей СКА и ЦСКА, однозначно пойдёт на пользу. Это показывает, что в сборную может попасть любой, если будет показывать хорошую игру. Это хорошо для развития спортсмена, расширения списка кандидатов в сборную на последующих этапах. Этот этап покажет, кто может играть за сборную, а кто нет. Кто-то уже доказал, а кто-то только стучится в сборную и сейчас получил аванс, чтобы показать своё мастерство. Кто из новичков сразу способен проявить себя? Всё в их руках, им дают такую возможность. Проявят себя – хорошо, не проявят – печально», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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