«Трактор» — «Спартак»: в составе хозяев дебютирует Дугин

Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Бородкин, Энлунд — Дугин — Стоу;

Никитин — Исаев, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;

Петров — Хлыстов, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;

Желдаков, Шолохов — Шаров — Сентюрин, Тридчиков.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кулик — Калинин, Трунёв — Зубов — Хохлачёв;

Гончаров — Кутейкин, Даугавиньш — Ганзл — Карсумс;

Педан — Осипов, Лисин — Максвелл — Никонцев;

Косов — Воронин — Лещенко, Круженков.



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