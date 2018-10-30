Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Бородкин, Энлунд — Дугин — Стоу;
Никитин — Исаев, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;
Желдаков, Шолохов — Шаров — Сентюрин, Тридчиков.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кулик — Калинин, Трунёв — Зубов — Хохлачёв;
Гончаров — Кутейкин, Даугавиньш — Ганзл — Карсумс;
Педан — Осипов, Лисин — Максвелл — Никонцев;
Косов — Воронин — Лещенко, Круженков.
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«Трактор» — «Спартак»: в составе хозяев дебютирует Дугин