Вайсфельд: Кадейкина нужно посмотреть в сборной, а Бурдасов не игрок 4-го звена

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.



«Обычно у тренеров есть модное выражение «подержать игрока в руках». Штаб сборной России наверняка хочет посмотреть на новичков в условиях международных игр. Даже если это не турнир высшего уровня и по спортивному накалу он может быть ниже, чем внутренний чемпионат, это всё равно другая история.



Из «Салавата Юлаева» вызвали Кадейкина и Хохрякова, но не позвали Бурдасова? Антон – лидер, хоккеист первого звена. Человек, через которого строится игра. Использовать его в третьем или четвёртом звене нет смысла. Это просто не рационально. Помните обсуждение того, что Каблукова взяли на Олимпиаду, а Ткачёва — нет? У людей просто разные функции, это вопрос, кто из них лучше. Думаю, что Кадейкина во всех предыдущих командах неправильно использовали, его рассматривали как центра четвёртого звена. Я считаю, что Кадейкин – игрок другого уровня, для других задач. Поэтому его и решили посмотреть и проверить на уровне сборной.



В «Салавате» и Кадейкин, и Хохряков сейчас хорошо играют. Тренеры их увидели в другом ракурсе и захотели посмотреть, попробовать. Для того Евротур и существует, чтобы просматривать различных игроков. Перед чемпионатом мира это некогда будет делать. Такое было с Гариповым, которого тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов просто не успел изучить перед предыдущим первенством планеты», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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