Шнайдер на этой неделе проведёт первый матч в НХЛ после сложной операции

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер примет участие как минимум в одном из матчей выездного турне команды, информирует официальный сайт лиги. Напомним, вратарь с прошлого сезона ещё ни разу не выходил на лёд, в мае ему провели сложную операцию по восстановлению разорванной связки в левом бедре.



«Я не столько нервничаю, сколько радуюсь и жду шанса. Я снова смогу играть на таком высоком уровне. В прошлом сезоне мы вышли в плей-офф, и очень хочется снова добиться такого же результата», — сообщил голкипер.



В командировке в АХЛ Шнайдер сыграл три матча, одержав одну победу, потерпев одно поражение в основное время и одно в дополнительное. Там он пропускал в среднем 2,67 шайбы за игру и парировал 89,7% бросков.