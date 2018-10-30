ЦСКА — «Сибирь»: в первом звене гостей дебютирует Брюле

Стали известны составы на матч московского ЦСКА и новосибирской «Сибири» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало игры — в 19:30 мск. В составе гостей дебютирует форвард Жильбер Брюле.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Пашнин — Марченко, Калинин — Андронов — Хансен;

Нестеров — Науменков, Поппо — Карнаухов — Окулов;

Ермаков, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Пельтола — Брюле — Бертран;

Пиганович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;

Наумов — Савченко, Яковлев — Романцев — Шаров;

Морозов, Ткаченко — Пешехонов — Зырянов, Комаров.