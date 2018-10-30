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Дубль Боченски помог «Барысу» обыграть «Адмирал», победа стала шестой подряд

Дубль Боченски помог «Барысу» обыграть «Адмирал», победа стала шестой подряд
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее дальневосточного «Адмирала», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда из Казахстана продлила удачную серию до шести выигранных матчей.

Счёт был открыт в первом периоде: нападающий команды хозяев Брэндон Боченски добил шайбу в ворота после своего же броска. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а на старте третьего периода Боченски оформил дубль, удвоив преимущество команды Андрея Скабелки и установив окончательный счёт. Первый шат-аут в КХЛ оформил вратарь «Барыса» Доминик Граховина.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Боченски – 07:55 (5x5), 2:0 – Боченски (Бойд) – 42:11 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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