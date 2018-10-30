Дубль Боченски помог «Барысу» обыграть «Адмирал», победа стала шестой подряд

Астанинский «Барыс» на домашней арене оказался сильнее дальневосточного «Адмирала», встреча завершилась со счётом 2:0. Команда из Казахстана продлила удачную серию до шести выигранных матчей.



Счёт был открыт в первом периоде: нападающий команды хозяев Брэндон Боченски добил шайбу в ворота после своего же броска. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а на старте третьего периода Боченски оформил дубль, удвоив преимущество команды Андрея Скабелки и установив окончательный счёт. Первый шат-аут в КХЛ оформил вратарь «Барыса» Доминик Граховина.

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