Радулов залечил травму и сыграет с «Монреалем»

Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов залечил повреждение спины и сумеет принять участие во встрече с «Монреаль Канадиенс», информирует журналист Арпон Басу в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера Джона Монтгомери. Напомним, российский хоккеист не принимал участия в играх с 17 октября, получив травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».



Всего в этом сезоне на счету Радулова четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в пяти матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матча без набранных очков.



«Даллас» в текущем регулярном чемпионате одержал пять побед в 10 матчах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19