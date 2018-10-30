Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Радулов залечил травму и сыграет с «Монреалем»

Радулов залечил травму и сыграет с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов залечил повреждение спины и сумеет принять участие во встрече с «Монреаль Канадиенс», информирует журналист Арпон Басу в своём «твиттере» со ссылкой на главного тренера Джона Монтгомери. Напомним, российский хоккеист не принимал участия в играх с 17 октября, получив травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Всего в этом сезоне на счету Радулова четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в пяти матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матча без набранных очков.

«Даллас» в текущем регулярном чемпионате одержал пять побед в 10 матчах.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент