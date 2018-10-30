«Трактор» одержал уверенную победу над «Спартаком» в Челябинске

Челябинский «Трактор» на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 4:1. Подопечные Алексея Тертышного прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.



В первом периоде команда хозяев забила трижды усилиями Александра Рыбакова, Игоря Полыгалова и Райана Стоу. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Антон Глинкин. В третьем периоде Василий Демченко отразил все атаки «Спартака».

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19