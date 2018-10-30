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«Трактор» одержал уверенную победу над «Спартаком» в Челябинске

«Трактор» одержал уверенную победу над «Спартаком» в Челябинске
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 4:1. Подопечные Алексея Тертышного прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.

В первом периоде команда хозяев забила трижды усилиями Александра Рыбакова, Игоря Полыгалова и Райана Стоу. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Антон Глинкин. В третьем периоде Василий Демченко отразил все атаки «Спартака».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
4 : 1
3:0, 1:1, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Рыбаков (Хлыстов, Кокуёв) – 02:16 (5x5), 2:0 – Полыгалов (Глинкин, Кравцов) – 15:17 (5x4), 3:0 – Стоу (Энлунд, Бэйлен) – 17:59 (5x5), 3:1 – Никонцев (Кутейкин, Трунёв) – 26:26 (5x5), 4:1 – Глинкин (Никитин, Рыбаков) – 28:11 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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