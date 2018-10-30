«Сент-Луис» выставил Якуба Ержабека на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» выставил на драфт отказов защитника Якуба Ержабека, сообщает в своём «твиттере» журналист Эллиотт Фридман. Ержабек успел провести за основную команду «блюзменов» только одну игру после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».



Сезон-2017/18 27-летний хоккеист начинал в «Монреаль Канадиенс», откуда его обменяли в «Вашингтон Кэпиталз». В регулярном чемпионате чешский хоккеист принял участие в 36 встречах, записав в свой актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. Ержабек сыграл также в победном для «столичных» Кубке Стэнли, проведя два матча и отдав одну результативную передачу.



У игрока есть также опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь».