А. Костицын: для нас с братом нет шансов вернуться в НХЛ, там другие скорости

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын прокомментировал игровой кризис в команде и отметил, что вряд ли смогут вернуться в НХЛ вместе с братом.



«Поздно возвращаться за океан. Там много молодых парней, которые демонстрируют хороший уровень игры, другие скорости. Поэтому, думаю, без шансов.



Почему нет хоккеистов в стране, которые могут закрепиться в НХЛ? Это надо спросить у ФХРБ, ведь они занимаются развитием вида. Видимо, пока это не очень получается. Всё равно есть какие-то детские хоккейные школы, в которые ребята уезжают даже в юниорские лиги и оттуда попадают на драфт. Надо себя показать сначала там, чтобы выходить на какой-то уровень.



Вы не видели, в каком состоянии находятся детские школы, например в том же Новополоцке. Многие — в плачевном. И не могут дать детям то, что давали раньше. Тогда всё было на другом на уровне: та же форма, которую выдавали необеспеченным семьям. Сейчас, если простому человеку купить форму, сами понимаете, выйдет затратная сумма, её не каждый родитель может позволить», — цитирует игрока «Прессбол».